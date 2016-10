Merkel empfängt Putin zu Ukraine-Gipfel in Berlin

Berlin. Erstmals seit Beginn der Ukraine-Krise wird Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Berlin empfangen. Regierungssprecher Steffen Seibert gab bekannt, dass Putin zusammen mit den Staatschefs der Ukraine und Frankreichs an einem Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format zum Friedensprozess in der Ost-Ukraine teilnehmen wird.