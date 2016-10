Bundestagspräsident Lammert kandidiert 2017 nicht mehr für Bundestag Bundestagspräsident Norbert Lammert hat überraschend angekündigt, 2017 nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Der 67-jährige CDU-Politiker, der seit einigen Wochen auch als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten gehandelt wird, verwies in seinem am Montag bekanntgewordenen Brief an seinen CDU-Kreisverband Bochum und den nordrhein-westfälischen CDU-Landesvorsitzenden Armin Laschet als Begründung nur auf sein Alter. "Ich denke, es ist nun Zeit für einen Wechsel, zumal auch ich nicht immer jünger werde", schrieb Lammert. Der Abschied aus der aktiven Politik falle ihm nicht leicht. Lammert gehört dem Bundestag seit 1980 an und gilt als einer der renommiertesten deutschen Politiker. Vor allem in der Union ist Lammert als Kandidat für die Nachfolge Joachim Gaucks als nächster Bundespräsident ins Gespräch gebracht worden.