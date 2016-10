Seehofer und Orban üben Schulterschluss in der Flüchtlingspolitik Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und der ungarische Regierungschef Viktor Orban haben in der Flüchtlingspolitik Einigkeit demonstriert. Seehofer hatte den ungarischen Ministerpräsident am Montagabend anlässlich einer Feierstunde zum 60. Jahrestag des Volksaufstandes in Ungarn nach München eingeladen. "1989 mussten wir die Grenze öffnen, und jetzt, 2015, 2016, mussten wir die Grenze schließen - damit wir die von Süden drohende Völkerwanderung aufhalten. Wir haben kein einziges Mal um die Aufgabe gebeten. Diese wurde stets vom Schicksal und der Geschichte auferlegt. Wir Ungarn sind lediglich nicht davongelaufen." Ungarn erwägt derzeit eine Verfassungsänderung, um eine EU-Aufnahmequote für Flüchtlinge zu verhindern. Damit könnte eine Pflicht zur Aufnahme von Flüchtlingen per Grundgesetz verboten werden. Das Parlament könne eine solche Verfassungsergänzung am 8. November beschließen, und sie könne dann Mitte November in Kraft treten, sagte der Fraktionschef der regierenden Fidesz-Partei. Ministerpräsident Viktor Orban sagte, sein Land müsse eindeutig klarmachen, dass die EU ohne Zustimmung des ungarischen Parlaments keine Migranten in Ungarn ansiedeln könne.