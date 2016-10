Terrorfall "Al-Bakr" beschäftigt Parlamente

Dresden. Nach den Pannen um Festnahme und Suizid des Terrorverdächtigen Dschabar al-Bakr beginnt die parlamentarische Aufarbeitung. In Dresden kommen heute der Innen- und der Rechtsausschuss des Landtags zu einer gemeinsamen Sondersitzung zusammen, um die Hintergründe des Falls zu beleuchten. Morgen will sich in Berlin auch der Innenausschuss des Bundestages damit befassen. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat bereits Fehler eingeräumt hat. Der 22-jährige Syrer hatte sich am vergangenen Mittwoch in der Untersuchungshaft Leipzig selbst getötet.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder