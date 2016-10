Mutmaßlicher Komplize von Dschaber al-Bakr soll vor Bundesgerichtshof

Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr soll sein mutmaßlicher Komplize Chalil A. in den kommenden Tagen einem Haftrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Der 33 Jahre alte Syrer, der derzeit in Dresden in Untersuchungshaft sitzt, soll dazu im Laufe der Woche nach...