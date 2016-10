1 / 17

Michelle Obama – eine starke First Lady

Gebildet, eloquent, leidenschaftlich: Wo Michelle Obama, seit acht Jahren die First Lady der USA, auftritt, zieht sie die Massen an. Ihre vielen Fans überzeugt sie mit einer Mischung aus Intelligenz, Selbstbewusstsein und Leidenschaft. So zu sehen etwa bei einer Wahlkampfveranstaltung für Hillary Clinton im Oktober 2016 in New Hampshire.

Foto: dpa