Erste IS-Verteidigungsstellungen in Mossul zerstört Seit Montagmorgen läuft eine Offensive der irakischen Armee zur Befreiung der Stadt Mossul von der Extremistenmiliz Islamischer Staat. An dem Angriff beteiligen sich auch Kämpfer der kurdischen Peschmerga-Miliz. Unterstützt werden die Streitkräfte von einer US-geführten Koalition. Es wird mit erbitterten Kämpfen gerechnet. Während die irakische Armee von Süden aus Mossul angreift, übernehmen die kurdischen Peschmerga die Front im Osten. Iraks Ministerpräsident Haider al-Abadi kündigte den Beginn des Einsatzes im Staatsfernsehen an. Ziel sei die "Befreiung von Terror und Unterdrückung durch Daesch". Es wird erwartet, dass rund 30.000 Soldaten sowie Angehörige der Peschmerga und sunnitischer Milizen an der Offensive teilnehmen, um die schätzungsweise 4000 bis 8000 IS-Extremisten aus Mossul zu vertreiben. Für sie wäre es eine Niederlage mit hohem Symbolwert. Würde Mossul befreit werden, wäre das ein Wendepunkt im Kampf gegen IS, sagte Frank-Walter Steinmeier bei einem Treffen der europäischen Außenminister in Luxemburg. O-TON DEUTSCHER AUSSENMINISTER FRANK-WALTER STEINMEIER (SPD) "Und wir haben auch hier den Vorschlag gemacht, schon jetzt, zu Beginn der Offensive einen sogenannten Stabilisierungsrat Mossul einzurichten, der sich schon heute mit der Frage beschäftigt 'Wie gehen wir eigentlich mit der Situation um, wenn Mossul tatsächlich befreit ist?'" Vor dem Start der Offensive wurden Zehntausende Flugblätter über Mossul abgeworfen. Darin wurde die Bevölkerung gewarnt, dass der Vormarsch samt Luftangriffen kurz bevorstehe. Die Einwohner sollten sich von bekannten Häusern der radikal-islamischen Kämpfer fernhalten.