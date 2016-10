Nordkoreanischer Raketentest erneut fehlgeschlagen Ein weiterer Raketentest Nordkoreas offenbar fehlgeschlagen. Das hat die US-Regierung in Übereinstimmung mit Südkorea mitgeteilt. Dem südkoreanischen Fernsehen war das eine Schlagzeile wert. Das Bildmaterial von dem angeblichen Startversuch wurde vom nordkoreanischen Sender KRT verbreitet. Demnach soll eine Mittelstreckenrakete des Typs Musudan in der Nähe der nordwestlichen Stadt Kusong abgefeuert worden sein, so das US-Verteidigungsministerium am Wochenende. Die USA verurteilten diesen und die früheren Raketentests von Nordkorea aufs Schärfste, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Weitere Details zu dem Test und warum er fehlschlug nannte er nicht. Das kommunistische Nordkorea hat in diesem Jahr mit einer Reihe von Raketen- und Atombombentests internationale Kritik hervorgerufen. Als Reaktion auf den fünften Atomtest Anfang September sollen die bestehenden Sanktionen gegen das Land unter dem Vorsitzenden Kim Jong-un verschärft werden.