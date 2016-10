Startet Horst Seehofer das große Stühlerücken bei der CSU?

Horst Seehofer will nicht so weitermachen. „Ich kann für die CSU nicht ewig den Libero machen“, hat der Parteichef der „Bild am Sonntag“ gesagt. Im modernen Fußball gilt die Position als überholt, in der CSU bald auch. Seehofer meint damit, dass er nicht länger der freie Mann sein und alles machen...