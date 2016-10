Rund 7000 Demonstranten beim Pegida-Jahrestag in Dresden

Zum zweiten Pegida-Jahrestag haben sich am Sonntag in Dresden mehrere Tausend Anhänger der fremdenfeindlichen Bewegung versammelt. Darunter sind Beobachtern zufolge auch Vertreter der rechtsextremen sogenannten Identitären Bewegung, die in mehreren Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet werden.Zeitgleich laufen in Dresden verschiedene Protestveranstaltungen gegen Pegida, zum Beispiel von „Dresden Nazifrei“. Die sächsische...