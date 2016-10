AfD in Umfrage drittstärkste Kraft auf Bundesebene

Die AfD hat Chancen, im Herbst 2017 als drittstärkste Kraft in den Bundestag einzuziehen. Das geht aus einer Emnid-Umfrage hervor, die „Bild am Sonntag“ in Auftrag gegeben hat.Demnach kämen die Rechtspopulisten auf 13 Prozent und lägen noch vor den Grünen, die bei elf Prozent landen. Die AfD legt...