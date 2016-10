Syriengespräche enden ohne Durchbruch Die Gespräche zwischen Russland und den USA über eine Lösung des Syrien-Konflikts haben keine entscheidenden Fortschritte gebracht. Das Treffen im schweizerischen Lausanne endete am Samstag nach rund vier Stunden ohne gemeinsame Erklärung. Allerdings vereinbarten die beiden Großmächte und einige andere Länder aus der Nahost-Region, die Beratungen fortzusetzen. US-Außenminister John Kerry sagte, man sei sich bei einigen Vorschlägen, die zu einer neuen Waffenruhe führen könnten, zwar einig. Es habe aber auch Spannungen gegeben. Vor knapp einem Monat war eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland gescheitert. Seitdem haben sich die Kämpfe vor allem um die Stadt Aleppo nochmals verschärft. Russland unterstützt in dem Konflikt den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, die USA hingegen moderate Rebellen und Gegner Assads.