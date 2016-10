Thailands Thronfolger will Krönung frühestens in einem Jahr

Bangkok. Der thailändische Kronprinz Maha Vajiralongkorn will die Nachfolge seines verstorbenen Vaters Bhumibol frühestens in einem Jahr antreten. Das verkündete Thailands Regierungschef überraschend in einer Fernsehansprache. Der 64 Jahre alte Prinz wolle trauern und halte einen Krönungszeitpunkt nach dem Ende der Trauerriten in einem Jahr für angemessenen. Bhumibol war am Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Nach der Verfassung hat der Vorsitzende des Kronrats vorerst die Amtsgeschäfte des Königs übernommen.