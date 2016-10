Merkel: brauchen nationale Kraftanstrengung zur Rückführung abgelehnter Asylsuchender Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext geliefert. O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU): "Da muss man auch aufpassen, dass wir nicht in einen Gegensatz geraten, dass der Bund sagt die Länder machen nicht und die Länder sagen die Kommunen machen nicht, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Das interessiert auch gar keinen Menschen. Die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger fragen uns macht ihr das oder macht ihr das nicht. Es ist völlig egal ob wir dann noch aufeinander mit Fingern weisen. Das bringt nur Politikverdrossenheit. Das Problem muss gelöst werden. Und wer Hilfe braucht, wer mehr Unterstützung braucht, so wie das BAMF Tausende von Mitarbeitern bekommen hat, so müssen wir die Ausländerbehörde besser ausstatten, vor Ort, und da müssen wir besser zusammenarbeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Wir brauchen jedenfalls eine nationale Kraftanstrengung zur Rückführung derer die abgelehnt wurden. Das ist unstrittig und an der arbeiten wir im Augenblick mit großem Nachdruck."