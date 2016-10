EU plant E-Auto-Steckdosenpflicht für alle Neubauten

In Zukunft soll schon beim Hausbau an eine Auflademöglichkeit für Elektroautos gedacht werden. Das will offenbar die EU-Kommission durchsetzen. Wie der „Spiegel“ berichtet, gehe dies aus dem Entwurf für eine Änderung des EU-Energieeffizienzpakets hervor.Demnach müssten Einfamilienhäuser und andere...