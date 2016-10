Umweltkonferenz feiert Erfolg im Kampf gegen Treibhausgase

Die Staatengemeinschaft hat sich bei einer Konferenz in Ruanda auf ein Folgeabkommen zum Verbot klimaschädlicher Treibhausgase geeinigt. Das teilte das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) am Samstag in der Hauptstadt Kigali mit.Tweet RuandaGrößter Erfolg seit Konferenz von ParisDer...