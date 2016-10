Herero und Nama fordern Reparationen von deutscher Regierung In Berlin wurde am Freitag an ein dunkles Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte erinnert: den Völkermord an den Herero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts im heutigen Namibia. Die Partei "Die Linke" hatte Vertreter der Herero und Nama in den Bundestag eingeladen. Der Bundestagsabgeordnete Niema Movassat setzte sich für eine Entschädigung der Völker ein. "Ein zentrales Thema ist sicherlich auch die Frage Reparation und materielle Wiedergutmachung. Es ist im Grunde so, dass das die Bundesregierung ausschließt und sagt, das kann es nicht geben. Das gehört nicht zu einem ergebnisoffenen Dialog. Ein ergebnisoffener Dialog beinhaltet auch das Thema Wiedergutmachung anzusprechen und dabei darüber zu diskutieren." Nachkommen der Herero und Nama fordern nicht nur eine Entschuldigung, sondern auch Reparationszahlungen von der Bundesregierung. Paramount Chief der Herero, Vekuii Rukoro. "Können Sie sich es leisten, mit zweierlei Maß zu messen, wenn Sie sich gestern bei der Bevölkerung Israels für den Holocaust entschuldigt haben, was ein anderes Wort für Völkermord ist. Sie haben an unseren Vorfahren geübt, wie man einen Holocaust begeht, und dann haben Sie es einfach bei den Juden perfektioniert. Dann haben Sie sich entschuldigt und Entschädigungen gezahlt. Aber weil wir eine andere Hautfarbe haben, wir Afrikaner sind, sagt die deutsche Regierung, für sie käme nur eine Entschuldigung infrage, und das war's." Im Juli 2016 erkannte die deutsche Regierung erstmals in einem offiziellen Dokument die Massaker an den Herero und Nama als Völkermord an. Inwiefern das Schreiben eine finanzielle Entschädigung beinhaltet, blieb aber offen.