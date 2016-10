Merkel hofft auf baldigen Ukraine-Gipfel

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft auf ein baldiges Gipfeltreffen zur Ukrainekrise - möglicherweise in Berlin. "Wir halten uns das offen, aber wir sind noch nicht zu einer Entscheidung gelangt", sagte sie in Berlin. Am Mittwoch und gestern hatte Merkel mit den Präsidenten Russlands, der Ukraine und Frankreichs - Wladimir Putin, Petro Poroschenko und François Hollande - telefonische Sondierungsgespräche geführt. Nun muss noch geprüft werden, ob die Ergebnisse eine ausreichende Grundlage für ein Gipfeltreffen bieten.

