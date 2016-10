Drogenhandel, Wohnungseinbrüche, Rocker und Betrüger Hoher Besuch am Freitag beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Der Oberste Dienstherr, Innenminister Thomas de Maiziere, machte sich ein Bild vom aktuellen Fokus der Bundesbehörde, anlässlich der Vorstellung des jüngsten "Bundeslagebilds zur Organisierten Kriminalität". Dort will man in Zukunft verstärkt auch im Internet vorgehen. Online-Marktplätze im sogenannten Darknet würden mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, sagte BKA-Chef Holger Münch am Freitag. O-TON BKA-CHEF HOLGER MÜNCH "Das ist natürlich ein Katz und Maus Spiel. Die Kriminellen versuchen natürlich die Gelegenheiten auszunutzen, die ihnen Veränderungen bieten, sei es technisch oder gesellschaftlich und wir müssen darauf reagieren. Das bedeutet wir müssen im digitalen Raum fitter werden, wir müssen cyberfähiger werden und wir müssen in der internationalen Zusammenarbeit sehr, sehr gut sein, auch in der nationalen, damit wir Schritt halten." Es sei nicht verwunderlich, dass die Ermittler einen Anstieg der Cyber-Straftaten feststellten. Ob Waffen, gefälschte Ausweise oder gestohlene Kreditkartendaten - auch im Internet läuft am Ende alles auf eins hinaus: O-TON BUNDESINNENMINISTER THOMAS DE MAIZIERE (CDU) "Der Staat muss an das Geld, was durch Kriminalität erzielt wurde, rankommen können. Wir müssen die Täter, vor allem die Hintermänner, dort packen, wo es ihnen am meisten wehtut: Das ist beim Geld." In den meisten Ermittlungsverfahren geht es um Rauschgiftkriminalität im großen Stil, gefolgt von Eigentums- und Wirtschaftskriminalität. Rund zwei Drittel der Tatverdächtigen sind ausländische Staatsangehörige.