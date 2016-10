Vorfälle in Sachsen: Tillich räumt Fehler ein HINWEIS: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext geliefert. O-TON STANISLAW TILLICH, MINISTERPRÄSIDENT SACHSEN (CDU) "Also, der Umgang mit dem des Terrorismus bezichtigten Häftlings ist nicht in dem Maße erfolgt, wie es notwendig gewesen ist. Deswegen werden wir die Vorbereitungen auf Häftlinge mit einem solchen Täterprofil verbessern müssen. Zum Zweiten werden wir auch die Bedingungen bei der Einordnung und Einstufung eines solchen Täters in den sächsischen Justizvollzugsanstalten verbessern müssen. Und drittens, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es mir wichtig, dass es, wenn es die Ermittlungen ergeben, auch zur Änderung von Vorschriften und Gesetzen kommen wird, die einen adäquaten Umgang mit Häftlingen mit einem solchen Täterprofil verbessern. Als letztes: Mit ist, genauso wie der sächsischen Staatsregierung, daran gelegen, dass diese Vorgänge der letzten Tage, seit dem Freitag der letzten Woche und natürlich auch, die die zum Tod von Herrn al-Bakr geführt haben, vollumfänglich aufgearbeitet werden. Deswegen begrüße ich außerordentlich, dass es den Vorschlag gibt einer unabhängigen Untersuchung."