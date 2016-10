Stanislaw Tillich räumt erstmals Versagen sächsischer Behörden ein

Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr erstmals ein Versagen der sächsischen Behörden eingeräumt. „Der Suizid hätte verhindert werden müssen, in jedem Fall,“ sagte Tillich am Freitag in Berlin. Es hätten „andere Maßstäbe...