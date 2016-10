UN-Vollversammlung bestätigt Antonio Guterres als neuen Generalsekretär Nun ist es offiziell. Der Portugiese Antonio Guterres wird neuer Generalsekretär der Vereinten Nationen und damit Nachfolger des Südkoreaners Ban Ki Moon. Das haben am Donnerstag die Mitglieder der UN-Vollversammlung per Wahl bestätigt. Der UN-Sicherheitsrat hatte den ehemaligen portugiesischen Ministerpräsidenten zuvor für die Position empfohlen. Zwischen 2002 und 2015 war Guterres UN-Hochkommissar für Flüchtlinge. Seine neue Position wird der 67-Jährige am 1. Januar 2017 antreten.