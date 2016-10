Juppé bietet bestes Bild bei Vorwahldebatte in Frankreich In der ersten Debatte der französischen Präsidentschaftsbewerber aus dem konservativen Lager hat der frühere Ministerpräsident Alain Juppé seine Führungsposition behauptet. Sieben Bewerber wollen für das Mitte-Rechts-Lager ins Rennen gehen und nahmen am Donnerstagabend an einer Fernsehdebatte teil. Eine Blitzumfrage im Anschluss sah Juppé mit 32 Prozent in der Wählergunst in Führung. Er wolle die Franzosen auf den Weg der Hoffnung führen, sagte Juppé in der Debatte und brachte damit die meisten Befragten hinter sich. Ex-Präsident Nicolas Sarkozy überzeugte 27 Prozent von ihnen mit seinem Versprechen, er wolle dafür sorgen, dass Frankreich wieder zur alten Größe zurückfinde. Wenig Differenzen zeigten die sieben Bewerber in Wirtschaftsfragen. Weitgehend einig war man sich in folgenden Punkten: Reduzierung der öffentlichen Ausgaben, Abschaffung der 35-Stunden-Woche. Größer waren die Unterschiede in den Fragen Sicherheit und Immigration. Sarkozy, der von 2007 bis 2012 Staatschef war, wurde von mehreren seiner früheren Verbündeten und Minister attackiert. Sie fragten, warum Sarkozy anders sein sollte als in seiner damaligen Amtszeit, in deren Folge er die Wahl gegen den heutigen Präsidenten Francois Hollande verlor. Thema waren außerdem mehrere Verfahren gegen Sarkozy wegen mutmaßlicher Korruption, Betruges und Unregelmäßigkeiten bei der Wahlkampffinanzierung liefen. Sarkozy, der jegliches Fehlverhalten bestreitet, sagte dazu, die Anschuldigungen "gereichten denen nicht zur Ehre, die sie machen". Harsche Kritik äußerten alle Bewerber an Amtsinhaber Hollande, den unpopulärsten Präsidenten in der Geschichte des Landes, der vermutlich für die Sozialisten bei der Präsidentenwahl im April 2017 wieder antritt.