Argentinische Demonstranten fordern Legalisierung von Marihuana In Buenos Aires haben Hunderte Menschen für eine Legalisierung von Marihuana demonstriert. Anlass war eine Debatte argentinischer Abgeordnete am Donnerstag. Dabei ging es um den Einsatz von Cannabis zu medizinischen Zwecken. Bereits im Jahr 2009 hatte das Oberste Gericht von Argentinien den Besitz von Marihuana in kleineren Mengen erlaubt. Die Richter hatten erklärt, Gefängnisstrafen stellten in diesem Zusammenhang eine Einschränkung der durch die Verfassung garantierten persönlichen Freiheit dar. Wer aber als Patient die Nebeneffekte etwa einer Krebstherapie durch Marihuana lindern möchte, muss in Argentinien noch immer geltendes Recht brechen. Das soll sich ändern, zumindest wenn es nach Aktivisten wie Victoria Donda geht. "Wir glauben, dass der argentinische Staat sich um die Legalisierung von Substanzen kümmern muss, die den Menschen helfen, vor allem denen, die an Krankheiten leiden. Es geht um Substanzen, deren Wirkung wissenschaftliche bestätigt wurde." Andere Ländern haben es bereits vorgemacht. 24 der US-Bundesstaaten und Washington D.C. etwa erlauben den medizinischen Einsatz von Marihuana in bestimmten Fällen.