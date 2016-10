Berlin. Bund und Länder haben in den Verhandlungen über die künftigen Finanzbeziehungen eine grundsätzliche Einigung erzielt. Das verlautete am frühen Morgen aus Verhandlungskreisen in Berlin.

