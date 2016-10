Al-Bakrs Anwalt nennt Suizid-Anzeichen deutlich Das Gebäude der Gerichtsmedizin in Leipzig. Hier wurde am Donnerstag die Leiche des mutmaßlichen Bombenbauers Dschaber al-Bakr obduziert. Der 22-Jährige hatte am Mittwochabend in der Haft Selbstmord begangen. Die sächsischen Justizbehörden wehren sich gegen Vorwürfe, etwaige Anzeichen für den Suizid nicht erkannt zu haben. Bei psychologischen Untersuchungen war Al-Bakr nicht als akut selbstmordgefährdet eingestuft worden. Die Anzeichen seien - im Gegenteil - sehr deutlich gewesen, glaubt Alexander Hübner, Anwalt von al-Bakr. O-TON ALEXANDER HÜBNER "Wenn man alle Umstände zusammennimmt, die bekannt waren, auch der Tatvorwurf, der eine gewissen Gefährlichkeit auch gegen sich selbst mit impliziert, dann meine ich schon, dass man hier von einer Suizidgefahr ausgehen musste. Als dann die Umstände aus dem Mittwochnachmittag mir noch bekannt wurden, dass er sich auch in der Haft nicht normal benimmt, sondern da zumindestens also randaliert, anscheinend, oder an Steckdosen manipuliert - ja bitte, was will man denn noch?" Politiker aller Parteien warfen den sächsischen Behörden Unachtsamkeit vor. Grünen Chefin Katrin Göring-Eckardt. O-TON VORSITZENDE DER BUNDESTAGSFRAKTION VON BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KATRIN GÖRING-ECKARDT "Einmal Versagen ist eine Panne, mehrfach Versagen ist eine Pleite, wenn es immer wieder passiert, dann muss man darüber nachdenken, ob es sich hier um institutionelles Versagen handelt." Laut Justizbehörden hatte sich Al-Bakr mit seinem T-Shirt an einem Zwischengitter stranguliert, das zum Schutz für das Personal angebracht gewesen sei. Der Gefangene sei um 19.45 Uhr bei einer Kontrolle von einer Bediensteten tot aufgefunden worden. Minuten zuvor habe Al-Bakr noch auf dem Bett gesessen und nicht auffällig gewirkt.