Terroverdächtiger al-Bakr: Warum niemand den Suizid verhindern konnte

Der am Montag verhaftete Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr hat sich in seiner Zelle der Justizvollzugsanstalt Leipzig am Mittwoch das Leben genommen. Politiker reagierten am Donnerstag fassungslos und forderten Erklärungen.Der Suizid des 22-jährigen Syrers sei nicht zu verhindern gewesen, meint...