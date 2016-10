Trump bezieht Dresche In Mexiko ist US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump nicht sonderlich beliebt. Wen wundert´s? Er titulierte Mexikaner als Drogendealer und Vergewaltiger, gegen die man sich mit einer Mauer schützen müsse. Grund genug für diese Bürger in Mexico City, einer Trump-Pinata mal so richtig die Meinung zu zeigen. Pinatas sind bunt gestaltete Figuren aus Pappmaché, die in Lateinamerika verbreitet sind. Auf Kindergeburtstagen werden sie so lange gedroschen, bis Süßigkeiten herausfallen. In diesem Fall griffen aber vor allem ältere Mexikaner zum Stock. DEMONSTRANTIN MARIA GARCIA: "Wir wollen gegen diesen Idioten protestieren. Er hat mich oft genug wütend gemacht. Er ist ein fremdenfeindlicher Rassist, der schon jetzt großen Schaden angerichtet hat." "Der echte Trump kann nur an der Wahlurne gestoppt werden. Deswegen rufen wir alle dazu auf, gegen ihn zu stimmen." Eine hohe Wahlbeteiligung der Latinos in den USA gilt als Hürde für Trump. Gerade einmal 19 Prozent würden Umfragen zufolge für ihn stimmen.