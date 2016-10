Tausende beten vor Krankenhaus für den thailändischen König

Bangkok. Thailand bereitet sich auf traurige Nachrichten aus dem Königshaus vor: Vor dem Krankenhaus, in dem der Monarch Bhumibol Adulyajej seit Tagen mit dem Tod ringt, kamen Tausende Menschen zusammen und beteten auf den Straßen. Bhumibol ist seit 70 Jahren König und damit der am längsten amtierende Monarch der Welt. Er hat zwar auf dem Papier nur repräsentative Aufgaben, gilt aber als Symbol der Einheit in einem politisch tief zerstrittenen Land. Sein Ableben dürfte das Land vor große Umwälzungen stellen.

