Kolumbien: Tausende demonstrieren für Frieden In der kolumbianischen Hauptstadt Bogota haben Tausende für eine Fortsetzung des Friedensprozesse demonstriert, um den seit Jahrzehnten andauernden Konflikt in dem vom Bürgerkrieg zerütteten Land zu beenden. Vertreter der linken Farc und der Regierung in Bogotá hatten jahrelang um das Friedensabkommen gerungen, das die Wähler am 2. Oktober mit einer Mehrheit von weniger als einem halben Prozentpunkt ablehnten. Kritiker sind erzürnt, dass die Aufständischen nicht ins Gefängnis müssen und stattdessen im Parlament vertreten sein sollen. Präsident Juan Manuel Santos verhandelt bereits mit Gegnern der Vereinbarungen. Der Chef der kolumbianischen Rebellengruppe Farc hat sich nach dem abgelehnten Referendum optimistisch gezeigt, dass der Friedensprozess gerettet werden kann. Er habe sich bereits mehrmals mit Vertretern der Regierung getroffen, um eine Lösung zu finden, sagte Rodrigo Londono am Mittwoch einem Radiosender. Man müsse weiter zusammenarbeiten, um die Wunden zu heilen. In dem Konflikt sind mehr als 220.000 Menschen getötet worden.