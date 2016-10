Sexuelle Belästigungsvorwürfe gegen Trump Donald Trump gerät immer weiter unter Druck. Nach der Veröffentlichung eines Videos mit frauenfeindlichen Äußerungen sieht sich der republikanische US-Präsidentschaftskandidat mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert. Zwei Frauen erzählen in einem von der "New York Times" am Mittwoch online veröffentlichten Bericht, der Milliardär habe sie vor mehreren Jahren unangemessen angefasst. Trumps Sprecher wies dies als erfunden zurück. Eine der Frauen gibt an, Trump habe ihr während eines Flugs nach New York vor etwa 36 Jahren an die Brust gefasst und versucht, seine Hand unter ihr Kleid zu schieben. Die zweite Frau sagt, Trump habe sie 2005 vor einem Fahrstuhl im New Yorker Trump Tower direkt auf den Mund geküsst. Trumps Sprecher Jason Miller bezeichnete den gesamten Artikel als Fiktion und vollkommen falsch. Dem Bericht zufolge wies auch Trump selbst in einem wütenden Telefonat die Angaben zurück. Er habe zudem damit gedroht, die Zeitung zu verklagen. Eine Sprecherin der Zeitung sagte, das Blatt stehe zu dem Bericht.