Frauen werfen Trump Übergriffe vor

New York. Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge in der Vergangenheit Frauen unsittlich berührt. Die "New York Times" berichtet von zwei Frauen, die Trump gegen ihren Willen angefasst haben soll. Eine 74-Jährige sagte der Zeitung, Trump habe ihr vor drei Jahrzehnten während eines Fluges an die Brüste gefasst und versucht, unter ihren Rock zu greifen. Die andere Frau erklärte, Trump habe sie 2005 in einem Aufzug auf den Mund geküsst. Trumps Wahlkampfteam weist die Vorwürfe zurück.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder