Terrorverdächtiger Dschaber al-Bakr begeht Suizid in Gefängniszelle

Dschaber al-Bakr, der mutmaßliche Bombenbauer aus Chemnitz, hat sich in einer Zelle in der JVA Leipzig selbst umgebracht. Foto: Jan Woitas / dpa

Leipzig Dschaber al-Bakr soll einen Anschlag in Berlin geplant haben. Nun ist der Terrorverdächtige tot. Man fand ihn erhängt in seiner Zelle.

Der unter Terrorverdacht festgenommene Syrer Dschaber al-Bakr ist tot. Der 22-Jährige wurde am Mittwoch erhängt in seiner Zelle in der JVA Leipzig gefunden. Al-Bakr hat sich im Gefängnis das Leben genommen, teilte das sächsische Justizministerium am Mittwochabend mit. Einzelheiten sollten aber erst am Donnerstagvormittag um 11 Uhr auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Al-Bakr war am Montag in Leipzig festgenommen worden. Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte er einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant und bereits weitestgehend vorbereitet. Der Anschlag sei binnen Tagen möglich gewesen, sagte Behördenpräsident Hans-Georg Maaßen sagte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Al-Bakr beschuldigte die drei Syrer der Mitwisserschaft

Der 22-Jährige war am Montag in Leipzig festgenommen worden, nachdem er von Landsleuten erkannt, überwältigt und der Polizei übergeben worden war. In seinen Vernehmungen hatte er nach dpa-Informationen die drei Syrer der Mitwisserschaft bezichtigt. Inwieweit diese Aussage als glaubhaft eingestuft wurde, blieb zunächst unklar.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die die Ermittlungen führt, wollte die Angaben nicht bestätigen, Al-Bakr habe seine Landsleute bezichtigt. Unklar blieb zunächst, ob die Ermittler die Aussage al-Bakrs für glaubhaft halten oder ob es sich um eine Schutzbehauptung handeln könnte. Auch die Frage, ob die drei Syrer, die ihn überwältigt hatten, noch als Zeugen oder Verdächtige in dem Ermittlungsverfahren behandelt würden, blieb in Karlsruhe unbeantwortet. Den Angaben zufolge gab es aber keine weiteren Festnahmen.

Politiker sind fassungslos

Politiker reagierten fassungslos auf die Todesnachricht. „Wie konnte das geschehen?“, fragte der Grünen-Politiker Volker Beck auf Twitter. Der SPD-Verteidigungsexperte Johannes Kahrs schrieb: „Was ist denn schon wieder in Sachsen los? Irre.“ Der SPD-Außenpolitiker Niels Annen kommentierte, er sei „sprachlos“. Auch der Grünen-Haushaltspolitiker Tobias Lindner fragte: „Wie kann jemand, der angeblich unter ständiger Beobachtung stehen soll, erhängt aufgefunden werden?“ Er sei fassungslos.

1,5 Kilo hochgefährlichen Sprengstoffs gefunden

Der Syrer war am Montag in Leipzig festgenommen worden. Zwei Tage zuvor war der Versuch der Polizei, ihn in Chemnitz festzunehmen, gescheitert.

In der Chemnitzer Wohnung, in der am Samstag die Festnahme des Gesuchten misslang, fand die Polizei 1,5 Kilogramm des hochgefährlichen Sprengstoffs TATP. Der Wohnungsmieter wurde als mutmaßlicher Komplize verhaftet.

Reisen in die Türkei und nach Syrien

Al-Bakr war Anfang 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Nach Recherchen des MDR war er zwischenzeitlich wieder in Syrien. Das habe die Familie des 22-Jährigen mitgeteilt, berichtete das Magazin „Exakt“. Laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wurde al-Bakr 2015 von den Sicherheitsbehörden überprüft. „Allerdings ohne Treffer. Es steht ja auch noch gar nicht fest, wann es dort zu einer Radikalisierung gekommen ist“, sagte er am Mittwoch in Berlin.

Dem MDR zufolge reiste al-Bakr im Herbst vergangenen Jahres zwei Mal in die Türkei und hielt sich auch einige Zeit in der syrischen Stadt Idlib auf. Mitbewohner aus dem nordsächsischen Eilenburg hätten ebenfalls von seinem Aufenthalt in Idlib berichtet. Sie hätten den 22-Jährigen aber nicht als besonders religiös beschreiben. Nach seiner Rückkehr soll er sich jedoch verändert haben.

Diskussion über Bundesverdienstkreuz für drei Syrer

Nur wenige Stunden vor dem Freitod des Terrorverdächtigen hatte Thomas de Maizière sich nach zwei Tagen bei den Syrern bedankt, die ihren terrorverdächtigen Landsmann gestellt hatten. Warum jetzt erst? Der Minister: „Über Motive muss ich keine Auskunft geben.“ Vor allem wich er der Frage aus, ob die drei Männer das Bundesverdienstkreuz bekommen sollten – längst ist eine Diskussion darüber entbrannt. Eine Anregung an den Bundespräsidenten könne jedermann geben, erklärte er nur.

Neben dem Minister saß am Mittwoch – bevor sich der Terrorverdächtige in Leipzig erhängte – Frank-Jürgen Weise. Demnächst scheidet Weise, der auch Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist, als Leiter des Bundesamtes für Mi­gration und Flüchtlinge (BAMF) aus. Weise ist Kritik gewohnt. Er hat gelernt, mit ihr umzugehen, etwa mit dem Vorwurf, dass seine Behörde die Flüchtlinge nicht richtig durchcheckt. Weise bedauert, dass solche kritischen Themen im vorwurfsvollen Ton erörtert würden, gibt dann aber zu, dass sechs Prozent der Dokumente „nicht in Ordnung“ seien.

Manipulierte Ausweispapiere werden Polizei gemeldet

Die Pässe der Flüchtlinge werden nach seiner Darstellung geprüft. Sobald ein Verdachtsmoment vorliege, würden sie an die Zentrale weitergeleitet und dort von Spezialisten untersucht. Ein Verdachtsmoment liegt zum Beispiel vor, wenn die Angaben im Dokument nicht zu dem passen, „was ein Mensch uns erzählt“. Gefälschte, manipulierte Ausweispapiere würden automatisch an die Polizei gemeldet, versichert Weise.

Dass Bayern neulich zu völlig anderen Ergebnissen kam, erklärt er sich damit, dass die Zuwanderer mitunter dem BAMF ihre Papiere verschweigen, aber der örtlichen Ausländerbehörde vorlegen. Sie wissen nämlich genau, dass das BAMF die Dokumente überprüft, die Ausländerbehörde aber damit überfordert ist. Als der Freistaat stichprobenartig die Angaben beim BAMF und bei den Ausländerbehörden nebeneinanderstellt, zeigten sich die Widersprüche.

Weise soll Beauftragter für Flüchtlingsfragen werden

Weise rechtfertigt sich wortreich, smart lässt er sich nicht anmerken, wie unglücklich das Timing ist. Eigentlich tritt der Innenminister mit ihm auf, um ihm für eine „Erfolgsgeschichte“ (de Maizière über das BAMF) zu danken. Mehr noch: Weise soll Beauftragter des Ministers für Flüchtlingsfragen werden.

Nur noch 213.000 Menschen seien von Januar bis September nach Deutschland gekommen, referiert de Maizière. Damit sei „die Trendwende beim Thema Flüchtlinge erreicht“. Spätestens Ende des ersten Quartals 2017 will das BAMF sogar alle Altfälle abgearbeitet haben. Zwar drei Monate später als ursprünglich versprochen, aber für de Maizière hat die Behörde trotzdem „Großartiges geleistet“.

Umgang mit drei Syrer unklar

Zum Chemnitzer Fall selbst will sich der Minister nicht äußern, erst recht nicht zu tatsächlichen oder vermeintlichen Fahndungspannen – die Ermittlungen seien Sache der Justiz und der Länder. Unklar bleibt bis zum Schluss sein Umgang mit den drei hilfreichen Syrern. Einmal sagt de Maizière, diese Menschen sollten ein gutes Leben in Deutschland führen können. Im Klartext: Man soll sie in Ruhe lassen. Je mehr man sie verehrt, feiert und öffentlich zeigt, desto schwerer fällt die Rückkehr zur Normalität, desto größer könnte vor allem die Gefahr von Rache sein. (dpa/rtr/fmg)

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.