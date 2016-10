Terrorverdächtiger al-Bakr erhängt in Zelle aufgefunden

Der unter Terrorverdacht festgenommene Syrer Dschaber al-Bakr ist tot. Nach dpa-Informationen wurde der 22-Jährige am Mittwoch erhängt in seiner Zelle in der JVA Leipzig gefunden. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Al-Bakr war am Montag in Leipzig festgenommen worden. Nach Angaben...