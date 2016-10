UN-Menschenrechtskommissar: Trump wäre ein gefährlicher Präsident Der UN-Menschenrechtskommissar Seid Ra'ad al Hussein hat vor der Wahl des Republikaners Donald Trump zum Präsidenten der USA gewarnt. "Wenn Donald Trump gewählt wird auf Basis dessen, was er schon gesagt hat - und sollte sich das nicht ändern - dann wäre er meines Erachtens aus internationaler Sicht ohne Zweifel gefährlich." "Wenn die Kommentare auf eine mögliche Billigung von Folter hindeuten, was durch die UN-Antifolterkonvention verboten ist oder wenn bestimmte Minderheiten im Fokus stehen, und es so aussieht, dass ihre Menschenrechte eingeschränkt werden könnten, dann ist es obligatorisch, das zu sagen. Viele von Trumps Kommentaren sind zutiefst beunruhigend und verstörend." Trump hatte bei einem Wahlkampfauftritt gesagt, er würde das sogenannte Waterboarding wieder anwenden lassen. Dabei wird das Ertrinken simuliert. Später hatte Trump seine Äußerungen relativiert.