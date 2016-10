De Maizière dankt Syrern für Hilfe bei Festnahme von Terrorverdächtigem Bundesinnenminister Thomas de Maiziere hat die drei Syrer, die den mutmaßlichen Anschlagsplaner von Chemnitz überwältigt haben, für ihren Einsatz gelobt. "Wenn Menschen, die bei uns leben, bei öffentlichen Fahndungsaufrufen den Sicherheitsbehörden helfen und das möglicherweise auch unter Inkaufnahme der Gefahr für sie selbst, dann verdient ein solches Verhalten Lob und Anerkennung. Im Übrigen will ich auch noch hinzufügen, dass die Forderung, den drei Syrern solle jetzt vorab und beschleunigt Flüchtlingsschutz erteilt werden wegen ihres Verhaltens, nicht Rechnung getragen werden kann, weil sie bereits Flüchtlingsschutz haben." Mehrere Abgeordnete, darunter auch der SPD-Politiker Johannes Kahrs, haben vorgeschlagen, die Männer mit dem Bundesverdienstkreuz zu ehren. "Das ist vorbildlich. Wenn wir über Integration reden, über Ankommen, dann finde ich, kann man das würdigen. Einmal für die Tat, aber auch als Rollenvorbild für die Anderen, die nach Deutschland gekommen sind. Da finde ich ist das eher mal etwas was geklappt hat, etwas Positives, ein modernes Märchen schon beinahe. Das soll man auch honorieren und dann soll man auch dankbar sein." Dazu sagte de Maiziere: "Eine Anregung an den Bundespräsidenten, einen Orden zu verleihen, kann jedermann geben und der Bundespräsident wird das dann entscheiden." Der Bundesinnenminister selbst war in die Kritik geraten, weil er zu Wochenanfang zwar den Sicherheitsbehörden nicht aber den drei Syrern gedankt hatte. Die Polizei hatte den gesuchten Dschaber al-Bakr am Montag in Leipzig festgenommen, nachdem er von Landsleuten in einer Wohnung überwältigt und gefesselt worden war. Ihm wird vorgeworfen, einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen geplant zu haben. Medienberichten zufolge soll sich Dschaber al-Bakr im Sommer mehrere Monate in der Türkei aufgehalten haben. De Maiziere sagte dazu, die Reisetätigkeiten des Mannes seien Gegenstand von Ermittlungen.