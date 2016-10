MDR: Terrorverdächtiger Al-Bakr war laut Familie in Syrien

Leipzig. Der unter Terrorverdacht festgenommene Syrer Dschaber al-Bakr war nach Recherchen des MDR nach seiner Ankunft als Flüchtling in Deutschland zwischenzeitlich wieder in Syrien. Das habe die Familie des 22-Jährigen mitgeteilt, berichtete der Magazin "Exakt". Demnach reiste er im Herbst vergangenen Jahres zwei Mal in die Türkei und hielt sich auch einige Zeit in der syrischen Stadt Idlib auf. Mitbewohner Al-Bakrs aus dem nordsächsischen Eilenburg hätten ebenfalls von seinem Aufenthalt in Idlib berichtet. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes plante Al-Bakr im Namen des IS einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder