Verfassungsgericht berät über Beschwerden gegen Ceta Ceta vor Gericht. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt über die Eilanträge zum Stopp des geplanten Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada. Die Beschwerdeführer sehen durch Ceta-Ausschüsse und Klagemöglichkeiten für Unternehmen die Demokratie und ihr individuelles Wahlrecht ausgehebelt, weil die Rechte des Bundestages beschnitten würden. Ihr Ziel ist es, in einem ersten Schritt die Zustimmung der Bundesregierung zu dem Abkommen zu verhindern, bis über die von ihnen beklagten Verstöße gegen das Grundgesetz geurteilt ist. Zum Auftakt der Verhandlung erklärte Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle, wegen der weitreichenden Folgen einer einstweiligen Anordnung sei ein strenger Maßstab anzulegen. "Das gilt ganz besonders, wenn - wie im vorliegenden Fall - eine Maßnahme mit völkerrechtlichen oder außenpolitischen Außenwirkungen in Rede steht." Befürworter und Gegner des Abkommens neigten häufig zu Vereinfachungen, sagte Voßkuhle. "Die verfassungsrechtliche Bewertung des Abkommens hat aber der Komplexität des Gegenstandes hinreichend Rechnung zu tragen. Insofern bleibt es bei der klugen Erkenntnis von Albert Einstein: Alles sollte so einfach wie möglich sein, aber nicht einfacher." Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der die Bundesregierung vor Gericht vertritt, warnte vor einem Scheitern des Paktes. "Für Europa wäre das eine Katastrophe und deswegen kann man nur sagen: Das ist ja etwas, das über die Frage entscheidet, ob Europa international als Handelspartner noch ernst genommen wird. Wenn wir es nicht mal hinbekommen würden, mit Kanada ein Abkommen zu schließen, ein wirtschaftlich eher kleines Land, das uns so nahe steht, wie manche Mitgliedsstaaten in der europäischen Union uns nicht nahe stehen, das wäre schon ein Signal, das niemand verstehen würde. Aber ich bin auch sicher, wir kriegen's hin." Eine vorläufige Anwendung des Abkommens würde dazu führen, dass man es kaum noch loskriege, sagt hingegen der Linkenabgeordnete Klaus Ernst, der zu den Beschwerdeführen gehört. "Und selbst wenn ein Land nicht ratifizieren würde, wäre das Abkommen trotzdem in Kraft. Das wäre meines Erachtens mit europäischen Prinzipien und auch mit unserer Rechtsstaatlichkeit und Verfassung nicht vereinbar." Zu den Klägern gehören auch ein Bündnis der Initiativen Mehr Demokratie, Foodwatch und Campact sowie die Bürgerin Marianne Grimmenstein, die die Sammelklage mit Vollmachten von mehr als 190.000 Unterstützern organisiert hat. "Bis jetzt ist das alles intransparent gegangen und zur Demokratie gehört Transparenz." Eine Entscheidung über die Eilanträge hat das Gericht für Donnerstag angekündigt. Dabei steht viel auf dem Spiel: Sollte die Bundesregierung, wie es die Kläger beantragen, dem Pakt am 18. Oktober nicht zustimmen können, läge das Vertragswerk für die gesamte EU auf Eis.