Salah Abdeslam verliert seine Anwälte Sven Mary und Frank Berton

Der mutmaßliche Terrorist Salah Abdeslam hüllt sich in Schweigen, seine Anwälte legen deswegen nun ihr Mandat nieder. Abdeslam soll an den Anschlägen in Paris vom November 2015 beteiligt gewesen sein. „Wir haben beide entschieden, auf die Verteidigung von Salah Abdeslam zu verzichten“, sagte Frank...