Anti-IS-Einsatz der Bundeswehr in der Türkei wird ausgeweitet

Berlin. Die Bundeswehreinsatz in der Türkei wird früher als geplant verlängert und sogar erweitert. Das Kabinett will heute zusätzlich den Einsatz deutscher Soldaten in "Awacs"-Aufklärungsflugzeugen der Nato beschließen. Der Bundestag kann dann schon im November statt wie ursprünglich geplant im Dezember über den Einsatz abstimmen. Bisher unterstützt Deutschland mit 250 Soldaten, sechs "Tornado"-Aufklärungsjets und einem Tankflugzeug vom türkischen Stützpunkt Incirlik aus die Angriffe.