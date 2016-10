Friedensgespräche mit zweitgrößter Rebellengruppe in Kolumbien Kolumbiens Regierung nimmt nach einem Abkommen mit der Farc-Guerilla auch mit der zweitgrößten Rebellengruppe des Landes Friedensverhandlungen auf. Dies kündigten der gerade erst als Friedensnobelpreisträger geehrte Präsident Juan Manuel Santos und die Nationale Befreiungsarmee ELN am Montag an. Eine entsprechende Übereinkunft dazu wurde von Unterhändlern in Venezuela unterzeichnet. Für Santos' Bemühungen um eine Beilegung des Bürgerkriegs in seinem Land ist das ein wichtiger Schub. Mit dem Chef der Farc-Rebellen, Rodrigo Londono, hatte er bereits einen Friedensvertrag ausgehandelt, der aber in einem Volksentscheid abgelehnt wurde und nun nachverhandelt werden soll.