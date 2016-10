Schleuserbande vor Gericht

München. Wegen des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern muss sich von heute an eine Schleusergruppe in München vor Gericht verantworten. Den vier Männern werden jeweils rund 50 Fälle zur Last gelegt. Sie sollen ab September 2014 Flüchtlinge, die über Afghanistan, den Iran und die Türkei in die EU eingeschleust worden waren, nach Deutschland oder Dänemark gebracht haben. Sie sollen dabei mit verschiedenen Gruppierungen in Bonn, Hamburg und in den Niederlanden zusammengearbeitet haben.

