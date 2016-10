Umfrage: Union rutscht unter 30 Prozent

Berlin. Die Union ist einer Umfrage zufolge in der Wählergunst bundesweit unter die Marke von 30 Prozent gerutscht. Das ergibt der neue INSA-Meinungstrend für die "Bild"-Zeitung. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, erhielten CDU/CSU demnach nur noch 29,5 Prozent der Wählerstimmen. Das sind 0,5 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche und der "Bild" zufolge der niedrigste Wert, den INSA für die Union je gemessen hat. Die SPD käme demnach auf 22 Prozent, die AfD auf 15 Prozent, die Linke auf 12 Prozent, die Grünen auf 11 Prozent und die FDP auf 6,5 Prozent.

