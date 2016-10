Putin stellt für Russland Obergrenze bei Ölfördermenge in Aussicht Russland will sich nach den Worten von Präsident Wladimir Putin an den von der Opec beschlossenen Maßnahmen zu einer Begrenzung der Fördermenge von Rohöl beteiligen. "In der aktuellen Lage ist eine Obergrenze oder sogar eine Drosselung der Fördermenge wohl die einzig richtige Entscheidung, um die Stabilität des weltweiten Energiesektors zu sichern." Unterdessen war Russlands Produktion im September um knapp vier Prozent auf mehr als 11 Million Barrel pro Tag gestiegen und markiert damit den höchsten Stand seit dem Ende der Sowjetunion.