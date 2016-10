Terroranschlag durch Festnahme verhindert - "IS-Kontext"

Dresden. Mit der Festnahme eines Terrorverdächtigen in Leipzig ist offenbar ein größerer Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat in Deutschland verhindert worden. Der 22-jährige Syrer Dschaber al-Bakr habe konkrete Pläne verfolgt und Vorbereitungen getroffen, sagte Sachsens Innenminister Markus Ulbig in Dresden. Was das Ziel dieses Anschlags war und wie konkret die Planungen aussahen, sollen die Ermittlungen ergeben. Vorgehensweise und Verhalten des Verdächtigen sprächen für einen "IS-Kontext", sagte der Leiter des Landeskriminalamtes, Jörg Michaelis.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder