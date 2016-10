Nach Festnahme in Leipzig - Politiker loben Sicherheitsbehörden Erleichterung im politischen Berlin. Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Anschlagsplaners in Leipzig gibt es parteiübergreifendes Lob für die Sicherheitsbehörden. Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD, sagte am Montag, jetzt gehe es darum, die Vorwürfe zu klären. "Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat den Fall an sich gezogen. Aber ich bin froh darüber, dass es gelungen ist, durch die Aufmerksamkeit der Behörden jemanden daran zu hindern, möglicherweise einen schweren terroristischen Anschlag zu begehen." Komplimente für die Polizei kommen auch von Cem Özdemir. Der Grünen-Chef sieht allerdings noch viele offene Fragen. "Jetzt muss man natürlich wie immer überprüfen, an was es lag. Mich würde auch interessieren, ist das einer, der sich selbst radikalisiert hat, war der bereits fanatisch, als er zu uns kam. Das sind ja wichtige Fragen, über die wir hoffentlich bald mehr erfahren werden. Und dann wird es wie immer so sein, dass man sich zusammensetzt und guckt, wo gibt es möglicherweise Lücken, wo müssen wir möglicherweise noch mal genauer hinschauen." Genauer hinschauen will die CSU vor allem an den Grenzen. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer forderte am Montag in München strengere Kontrollen - auch rückwirkend. "Es zeigt sich auch deutlich, wie wichtig es ist, dass die Zuwanderer der Vergangenheit auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit lückenlos überprüft werden. Auch unter Einbeziehung unserer Nachrichtendienste, so wie es früher der Fall war." Der terrorverdächtige Syrer kam laut Behörden 2015 nach Deutschland und wurde nach einigen Monaten als Flüchtling anerkannt.