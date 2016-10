Aufatmen bei Anwohnern nach Festnahme des terrorverdächtigen Syrers in Leipzig Erleichterung in diesem Leipziger Wohngebiet. In der Nacht zu Montag wurde hier der mutmaßliche Anschlagsplaner von Chemnitz, ein 22-jähriger Syrer, festgenommen. Die Anwohnerin Leonie Rot wurde von dem Einsatz aufgeschreckt. Laut einem Medienbericht wurde der Verdächtige dank des Hinweises eines syrischen Landsmannes gefasst. "Spiegel Online" berichtete am Montag ohne Angabe von Quellen, der Verdächtige habe am Leipziger Hauptbahnhof einen anderen Syrer angesprochen, ob er bei ihm übernachten könne. Dieser habe ihn dann zu sich nach Hause eingeladen und am Abend die Polizei informiert, nachdem er von der Fahndung gehört habe. Die Polizisten hätten den Gesuchten um 00.42 Uhr gefesselt in der Wohnung vorgefunden. Die Anwohnerin Martina Kuschnik zeigte sich erleichtert. Auch sie sei in der Nacht von den Polizeihubschraubern munter geworden, sagt sie. "Ja, man hat ja schon ein bisschen Angst gehabt, und dass derjenige nun doch festgenommen worden ist durch seinen Landsmann finde ich auch bemerkenswert. Man muss Respekt vor dem haben, dass der das so gemacht hat." Während die Nachbarschaft in Leipzig aufatmet, gehen die Ermittlungen gegen den Verdächtigen und einen weiteren bereits zuvor gefassten Syrer weiter. Sie werden nach dem Sprengstofffund in Chemnitz verdächtigt, eine schwere, staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben.