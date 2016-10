US-Moderator stürzt über Trump-Skandalvideo Im Skandal um sexistische Äußerungen des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zieht der Sender NBC Konsequenzen und suspendiert seinen Mitarbeiter Billy Bush. Bush, damals Moderator der Show "Access Hollywood" ist in dem Skandal-Video als Gesprächspartner Trumps zu hören. Der US-Milliardär plaudert vor Beginn eines Drehs mit Bush darüber, wie man Frauen begrapschen kann. Bush sagte der Zeitschrift Variety, schäme sich für seine eigenen Äußerungen. Der Sender NBC teilte in einem Memo an seine Angestellten mit, es gebe keine Entschuldigung für Bushs Verhalten und Ausdrucksweise. Als Moderator der "Today" Show werde er auf unbestimmte Zeit suspendiert. Der Mitschnitt aus dem Jahr 2005 hat Empörung in den USA ausgelöst und den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump unter Druck gesetzt. Angesichts scharfer Kritik aus den Reihen führender Republikaner hatte Trump am Wochenende um Entschuldigung für seine vulgären Äußerungen gebeten. Vor dem Fernsehduell gegen seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton holte der 70-Jährige aber zum Gegenschlag aus. In St. Louis traf sich Trump mit vier Frauen, die Clintons Ehemann Bill vorwerfen, sie sexuell belästigt zu haben. Der frühere US-Präsident hat die Vorwürfe zurückgewiesen.