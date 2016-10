Umfragen sehen nach zweitem TV-Duell Vorteile bei Clinton Millionen von Fernsehzuschauern in den USA sahen dabei zu, wie sich die US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Hillary Clinton in ihrem zweiten TV-Duell einen harten Schlagabtausch lieferten. Auch in den sozialen Netzwerken schlug die Debatte hohe Wellen. Einem Twitter-Sprecher zufolge wurden über 17 Millionen Kurznachrichten zu dem Fernsehduell abgesetzt, ein neuer Rekord. Einer Umfrage unter Zuschauern zufolge geht Clinton als Siegerin aus der Debatte hervor. Für sie sprachen sich demnach 57 Prozent aus, für Trump 34 Prozent. Der Geschäftsmann habe jedoch besser abgeschnitten als die Zuschauer erwartet hätten, hieß es. Auch eine Befragung von 812 wahrscheinlichen Wählern sieht Clinton vorn. Allerdings unterscheiden sich die Antworten von Frauen und Männern: Frauen sehen Clinton vorn, Männer dagegen Trump. Auf ihrem Rückflug vom Fernsehduell in St. Louis zeigte sich die Hillary Clinton siegessicher. Trump habe sie nicht überrascht: "Ich habe so ziemlich genau das gesehen, was ich erwartet habe. Ich sage es schon seit Juni. Er ist nicht in der Lage, Präsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte zu sein. Das haben schon viele Leute vorher gesagt und es werden immer mehr, die das auch sagen." Bei den jungen Republikanern, die das Fernsehduell in Kalifornien verfolgten, sieht man das ganz anders. Trump hat gewonnen - das ist hier die Mehrheitsmeinung: "Donald Trump hat es besser gemacht und Hillary musste sich verteidigen." "Ich würde sagen, dass es Trump besser geschafft hat auf Dinge hinzuweisen, von denen sich die Öffentlichkeit gewünscht hat, dass er darauf hinweist. Hillary hat nur die Demokraten gesprochen." Fortsetzung folgt. Die dritte und letzte Auflage des TV-Duells steigt am 19. Oktober.