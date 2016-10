1 / 7

Angela Merkel ist zu Besuch in Afrika

Herzlicher Empfang für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Afrika: Am Sonntag landete sie in der malischen Hauptstadt Bamako und wurde von Staatspräsident Ibrahim Boubacar Keita (r.) am Flughafen begrüßt. Als Gastgeschenk gab es Blumen und eine traditionelle Wasserkalebasse.

Foto: dpa